

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна

22.07.2022 21:05





Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Как сообщают украинские СМИ, трехстороннее соглашение подписали сегодня, 22 июля, подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.



Украинские СМИ пишут, что такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.



Примечательно, что Украина и Россия не берут на себя обязательств по общему документу. Согласно документу, Контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», через которые будет осуществляться вывоз зерна, по документу остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.



Перед этим советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что прямого соглашения между Россией и Украиной по разблокированию экспорта зерна не будет. Зерновое соглашение разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



