

Министр культуры советует президенту Грузии немедленно нанять адвоката

22.07.2022 21:31





Министр культуры Грузии Теа Цулукиани отреагировала на интервью президента Саломе Зурабишвили, которое политик дала накануне 21 июля, в эфире «Общественного вещателя».



По словам Цулукиани, в интервью Саломе Зурабишвили призналась, что превышает свои конституционные полномочия. В связи с этим министр советует президенту в срочном порядке нанять адвоката:



«Наверное, ей надо срочно нанять адвоката. В интервью она сказала то, что сильно ослабит ее защиту. В реальности, она дала аргументы другой стороне и объяснила то что мы думаем, то с чем мы имели дело.



Вчера президент признала, что превысила свои конституционные полномочия и отказывается назначать посла, так как считает, что тот или иной посол неуспешен. Это не ее функция, конституция регулирует это по-другому», — говорит Цулукиани.



По словам Теи Цулукиани, после перехода страны на парламентскую модель правления у всех президентов появился «конституционный комплекс»:



«Жаль, что у нас пока нет президента, понимающего парламентскую модель», — добавила министр.



Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не согласна с назначением Давида Бакрадзе послом в ООН, поскольку, по ее оценке, он «ничего не сделал» во время своего пребывания в США.



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