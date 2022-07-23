

Литва возобновила железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининградскую область

23.07.2022 15:58





Литва возобновила железнодорожный транзит санкционированных грузов в Калининградскую область России. Об этом сообщил представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас.



Несмотря на открытие железной дороги, автомобильный транзит будет по-прежнему ограничен.



13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительное руководство для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России, в котором разрешила перевозку некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге. Государства-члены могут контролировать объемы транзита на основе средних значений за три года, а также ограничивать «необычные потоки товаров или торговые схемы».



Независимо от вида транспорта запрещён транзит подсанкционных товаров и технологий военного и двойного назначения. Кроме того, государства-члены должны следить за тем, чтобы подпадающие под санкции товары не попадали в ЕС.





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