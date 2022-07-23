

Арестованный замглавы СГБ утверждает, что Иванишвили поручал ему задания, которые нельзя было выполнить законным способом

23.07.2022 16:08





Те, кто критикует меня, мол, где я был до сих пор, пройдите половину пути в том окружении, что удалось мне, и только потом упрекайте меня, - об этом говорится в обращении бывшего замглавы СГБ, задержанного Сосо Гогашвили.



Как заявляет Гогашвили, сейчас, вместо того, чтобы терять время, лучше «покончить с этой грязной системой, а наказать меня всегда успеют».



«После назначения, когда участились незаконные поручения, я понял, в какой системе оказался, поэтому встал перед выбором. Бидзина Иванишвили требовал, чтобы я выполнял всевозможные задания, и я не мог делать это в белых перчатках. У меня было три выбора: 1. уйти с работы, 2. под всем расписаться и выполнить, 3.остаться, собрать все доказательства и разоблачить систему, который, как вы догадываетесь, я выбрал, поэтому и сижу здесь. Те, кто критикует меня, мол, где я был до сих пор, пройдите половину пути в том окружении, что удалось мне, и потом упрекайте меня. Теперь, вместо того, чтобы терять время, лучше покончить с этой грязной системой, вы всегда сможете меня наказать, я не собираюсь никуда уезжать из этой страны», - заявляет Сосо Гогашвили.



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