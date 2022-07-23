

МИД Украины: Ракетный обстрел Одессы - как плевок Путина в лица Гутеррешу и Эрдогану

23.07.2022 16:52





Ракетный обстрел Одессы - как плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, - об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олег Николенко.



«Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета - это плевок Путина в лица Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.



Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельхозтоваров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного», - отмечается в заявлении.



Ведомство подчеркивает, что в случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса.



«Призываем ООН и Турцию обеспечить выполнение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора», - отмечается в заявлении.



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