

ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения

23.07.2022 19:46





Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с «обезьяньей оспой».



По информации западных СМИ, решение Организации Объединенных Наций связано с ростом случаев заражения «обезьяньей оспой» в мире.



Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение по итогам второго заседания чрезвычайного комитета по вирусу.



По словам главы Организации здравоохранения ООН Тедроса Аданома Гебрейесуса, в 75 странах зарегистрировано более 16 тысяч случаев.



«По данным Всемирной организации здравоохранения, риск «обезьяньей оспы» умеренный во всем мире и во всех регионах, кроме европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — сказал Гебрейсус.



В настоящее время в мире есть только две подобные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения — пандемия коронавируса и постоянные усилия по искоренению полиомиелита.





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