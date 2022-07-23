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ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения


23.07.2022   19:46


Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с «обезьяньей оспой».

По информации западных СМИ, решение Организации Объединенных Наций связано с ростом случаев заражения «обезьяньей оспой» в мире.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение по итогам второго заседания чрезвычайного комитета по вирусу.

По словам главы Организации здравоохранения ООН Тедроса Аданома Гебрейесуса, в 75 странах зарегистрировано более 16 тысяч случаев.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, риск «обезьяньей оспы» умеренный во всем мире и во всех регионах, кроме европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — сказал Гебрейсус.

В настоящее время в мире есть только две подобные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения — пандемия коронавируса и постоянные усилия по искоренению полиомиелита.

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