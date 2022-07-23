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В Батуми пройдет мероприятие, посвященное 30-летию дипотношений между Грузией и Японией
23.07.2022 19:58
Завтра, 24 июля, в Батумском государственном музыкальном центре состоится концерт фортепианной музыки известного японского исполнителя Темпея Накамура.
На мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Грузией, зрителей ждет немало сюрпризов.
В рамках 9-го международного музыкального фестиваля в Батуми пройдет концерт японского пианиста, а также традиционная чайная церемония.
Мероприятие начнется в 20:00 часов в «Batumi Art Center».
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