

В Батуми пройдет мероприятие, посвященное 30-летию дипотношений между Грузией и Японией

23.07.2022 19:58





Завтра, 24 июля, в Батумском государственном музыкальном центре состоится концерт фортепианной музыки известного японского исполнителя Темпея Накамура.



На мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Грузией, зрителей ждет немало сюрпризов.



В рамках 9-го международного музыкального фестиваля в Батуми пройдет концерт японского пианиста, а также традиционная чайная церемония.



Мероприятие начнется в 20:00 часов в «Batumi Art Center».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



