

Зурабишвили: Россия не придает никакого значения своему слову или глобальной гуманитарной ситуации

23.07.2022 23:20





Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила бомбардировку Одесского порта Россией как акт насилия. Заявление об этом она распространила на своей странице в Twitter.



«Бомбардировка Одессы, произошедшая всего через день после соглашения, направленного на безопасный экспорт зерна из Украины, это акт насилия, который должен быть осужден. Это показывает, что Россия не придает никакого значения своему слову или глобальной гуманитарной ситуации и ситуации, связанной с поставками», - заявила Саломе Зурабишвили.



Напомним, вчера Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об открытии черноморских портов с целью возобновления экспорта. Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы.



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