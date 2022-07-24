

Кобахидзе: Президент до сих пор играла негативную роль в евроинтеграции страны

24.07.2022 11:24





Президент до сих пор играла негативную роль в евроинтеграции страны, — так ответил на вопрос ведущей программы «Актуальная суббота с Макой Цинцадзе» Первого канала Грузии председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе о том, надеется ли правительство на поддержку со стороны президента на пути евроинтеграции.



«Когда президент приезжает в Брюссель, а потом возвращается и говорит, что Шарль Мишель ей что-то говорил, а у неё не было ответа — это тоже очень хороший пример того, почему с визитами должно ездить правительство, а не президент. Когда едет правительство, оно объективно и субъективно заинтересовано до конца защитить позиции страны, как позицию правительства, так и позицию страны. В любом случае, когда кто-то критикует деятельность правительства, парламента или правящей команды, то правительство, в том числе субъективно, заинтересовано в отстаивании своих позиций, а у президента такой заинтересованности нет.



Поэтому президент, например, встретилась с Мишелем, но не сумела и не отстояла позиции страны. Наоборот, потом она провела брифинг, сказала десять вещей, и, собственно, все десять не соответствуют действительности. По сути, в кавычках она аргументировала демократический откат страны. Когда президент сама не верит, что страна демократически исправна, и едет с визитом в Брюссель, какую продуктивную роль она должна выполнить в евроинтеграции страны?!», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



