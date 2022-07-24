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Блинкен: Россия несет ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса
24.07.2022 12:21
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответственность за ракетный удар по порту Одессы лежит в России. Об этом он написал в своем Twitter, передает ТСН.
"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт", – отметил Блинкен.
По его словам, эта атака "ставит под серьезные сомнения достоверность приверженности России вчерашнему соглашению по экспорту украинского зерна.
"Россия несет ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию", – добавил он.
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