

США рассматривают вопрос об объявлении России спонсором терроризма – посол

24.07.2022 14:57





Соединенные Штаты серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством - спонсором терроризма. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, сообщает Укринформ.



«Что касается объявления России государством - спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. О том, что мы делаем: мы заставляем Россию отвечать за свои действия и продолжаем это делать», - сказала Бринк.



Посол отметила, что совместно с партнерами и союзниками со всего мира США ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и будут продолжать это и дальше. Она акцентировала внимание на том, что Россию отключили от финансирования со стороны международных финансовых учреждений, препятствовали использованию замороженных средств центробанка для погашения своей стороны.



«Мы используем все доступные средства, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором. Тем не менее мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством», - подчеркнула американский дипломат.





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