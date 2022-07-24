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В России на скорую руку сочинили оправдания своему удару по Одесскому порту
24.07.2022 14:59
Представительница МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесли российские войска, но придумала эту оправдание. Схожую версию озвучило и Министерство обороны России.
"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу".
Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что циничный удар России по Одесскому порту 23 июля является варварством и доказывает невозможность диалога с РФ.
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