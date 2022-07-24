

В России на скорую руку сочинили оправдания своему удару по Одесскому порту

24.07.2022 14:59





Представительница МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесли российские войска, но придумала эту оправдание. Схожую версию озвучило и Министерство обороны России.



"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу".



Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что циничный удар России по Одесскому порту 23 июля является варварством и доказывает невозможность диалога с РФ.



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