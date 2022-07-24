

Ираклий Гарибашвили встретился с новыми послами Китая и Турции

24.07.2022 15:01





22 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новыми послами Китая и Турции в Грузии Чжоу Цзянем и Али Каан Орбаем и поздравил их с назначением.



Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с послом Китая стороны обсудили вопросы укрепления экономических отношений и двусторонних связей между Грузией и Китаем, в том числе в образовательном и научном направлениях.



В свою очередь, на встрече с новым послом Турции стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами и рассмотрели текущую ситуацию в регионе.



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