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Ираклий Гарибашвили встретился с новыми послами Китая и Турции
24.07.2022 15:01
22 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новыми послами Китая и Турции в Грузии Чжоу Цзянем и Али Каан Орбаем и поздравил их с назначением.
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с послом Китая стороны обсудили вопросы укрепления экономических отношений и двусторонних связей между Грузией и Китаем, в том числе в образовательном и научном направлениях.
В свою очередь, на встрече с новым послом Турции стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами и рассмотрели текущую ситуацию в регионе.
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