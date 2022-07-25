

Арестович: Путин не просто оглупил россиян, он их разложил морально

25.07.2022 10:25





Украинские власти призывали российских матерей забрать тела своих сыновей, погибших в боях ­в Украине. Они не хотят этого делать.



Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью «Радио Чикаго», передает УНИАН.



«У нас были десятки случаев, когда пленному дали возможность позвонить родственникам, а первым вопросом от мамы было: «А мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю?». Не вопрос «Как ты?», «Что с тобой?». За все время только мама одного оккупанта направила письменное подтверждение о готовности забрать сына из плена, но, очевидно, ее отговорили родственники и она так и не приехала», - заявил Арестович.



При этом он напомнил, что во время первой чеченской войны многие российские матери искали своих сыновей среди убитых и раненых, но теперь все иначе.



«Есть немало историй о том, как россияне покупают автомобили за «гробовые» компенсации после смерти сына, мужа, отца или брата. И даже в перехваченных разговорах: «из него никакой пользы не было, а так хоть деньги получили». Поэтому Путин не просто оглупил россиян, он их разложил морально», - подытожил Арестович.



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