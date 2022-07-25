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Оппозиция запускает параллельный процесс выполнения рекомендаций Еврокомиссии
25.07.2022 11:01
Парламентская оппозиция вместе с неправительственным сектором и экспертами с сегодняшнего дня начинает параллельный процесс и проведет встречи в связи с 12 пунктами рекомендаций Еврокомиссии.
Как заявляют в «Стратегии Агмашенебели», в рабочих группах будут разработаны законодательные изменения и инициативы, соответствующие 12 рекомендациям Еврокомиссии.
В рабочих группах примут участие представители парламентской оппозиции, члены оппозиционных фракций и групп, независимые депутаты, представители неправительственного сектора и эксперты.
«Работа в рабочих группах будет инклюзивной и прозрачной. В отличие от т.н. рабочих комиссий, созданных «Грузинской мечтой», в этих группах будут обсуждаться все вопросы, связанные с выполнением 12 условий, выдвинутых Еврокомиссией, без каких-либо предварительных оговорок или исключений…
Наша задача разработать полноценные решения по всем двенадцати пунктам. Также мы активно участвуем во всех мероприятиях, запланированных неправительственным сектором, таких как форумы, запланированные во вторник и среду. В четверг вновь продолжаем работу в рабочих группах. Планируется, что в течение всего июля-августа в результате интенсивной работы будут представлены всеобъемлющие законодательные пакеты, которые будут полностью удовлетворять требованиям Еврокомиссии.
Все разработанные нами инициативы будут вынесены на рассмотрение в осеннюю сессию, и «Грузинской мечте» придется обсудить эти инициативы. Мы, со своей стороны, будем принимать активное участие в обсуждении этих и других инициатив на комитетских слушаниях и сессионных заседаниях, что является форматом парламентской деятельности, в отличие от неформальных встреч, инициированных правящей командой, которые не имеют ни повестки дня, и не ориентированы на конкретные результаты», - говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».
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