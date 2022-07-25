

Обновление бульвара в Кобулети обошлось бюджету в 8 миллионов лари

25.07.2022 11:07





Мэрия Кобулети отчиталась о завершении проекта реабилитации береговой полосы и бульвара приморского города.



Праздничное открытие обновленного участка бульвара состоялось в минувшее воскресенье.



Работы, стоимость которых составила 8 100 000 лари (до $3 млн), проводились в рамках правительственной программы «Обновленные регионы». Строительство заняло до года.



Новый бульвар протянулся на один километр вдоль береговой линии. Со старым бульваром его соединяет пешеходный мост.



Здесь обустроили велодорожку, площадки для отдыха и коммерческой деятельности. В детско-развлекательных зонах появились аттракционы, а в спортивной — волейбольные поля с песком.



При проектировании нового бульвара были учтены потребности людей с ограниченными возможностями.



Четырехлетняя программа «Обновленные регионы» стартовала в 2021 году. По данным министерства инфраструктуры, первый этап, стоимостью 500 миллионов лари, заканчивается в 63 муниципалитетах Грузии, восстановлено более 500 зданий и около 80 парков и скверов.



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