

Депутат, на которую завели дело о «фейках» из-за твита о похоронах российских военных, уехала в Грузию

25.07.2022 12:43

BBC



Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сообщила "Медиазоне" (издание внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), что уехала в Грузию после возбуждения против нее дела о "фейках" о российской армии. Сообщения о том, что оппозиционный политик покинула страну, появились еще на выходных, сама она это не подтверждала.



Как рассказывала Би-би-си, поводом для уголовного дела о "фейках" стал твит о похоронах погибших в войне против Украины российских добровольцах, которая она потом потерла и назвала слишком эмоциональным.



Донос на депутата написал зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов ("Единая Россия"). Он обратился в прокуратуру. Затем дело на Пирогову потребовал "незамедлительно" завести глава СКР Александр Бастрыкин - и сообщение о возбуждении дела появилось на сайте СКР через 40 минут после сообщения о требовании Бастрыкина.



Пирогова - одна из четырех от оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", которая прошла на выборах в горсовет в 2020 году. Ее поддерживал проект Навального "Умное голосование" (который российские власти позже стали считать экстремистским).



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