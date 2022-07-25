

США работают с Украиной над альтернативным планом для разблокирования экспорта зерна

25.07.2022 12:50





США работают с Украиной над альтернативным планом по разблокированию экспорта зерна после ракетного удара России по Одессе. Информацию об этом распространяет CNN со ссылкой USAID.



«Альтернативный план включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем так, чтобы они лучше соответствовали европейской системе, чтобы экспорт развивался быстрее», - заявили в USAID.



В США также отметили, что надо учитывать разные непредвиденные обстоятельства, так как России доверять нельзя.



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