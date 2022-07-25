

Несколько оппозиционных депутатов распространили совместное заявление

25.07.2022 13:10





В заявлении парламентариев отмечается, что прошлогодние поспешные и неинклюзивные однопартийные изменения в органический закон «Об общих судах» были резко негативно оценены как западными партнерами Грузии, так и Венецианской комиссией.



«Конституционность этого вопроса должен рассмотреть Конституционный суд. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили публично выразил свою позицию по рассматриваемому парламентом делу в Конституционном суде и потребовал отвода судьи Георгия Кверенчхиладзе, несмотря на сложившуюся практику Конституционного суда.



Считаем, что политические заявления депутатов правящей партии перед рассмотрением иска в Конституционном суде являются не чем иным, как попыткой парламента повлиять на Конституционный суд и политизацией дела, что недопустимо», — говорится в заявлении.



Председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили потребовал отвода судьи Конституционного суда Георгия Кверенчхиладзе по делу, находящемуся на рассмотрении в Конституционном суде. Пятеро судей обжалуют в Конституционном суде поправки к закону «Об общих судах».



По словам Анри Оханашвили, судья Конституционного суда Георгий Кверенчхиладзе в соцсети поддержал мнение одного из судей о том, что изменения служили запугиванию судей.



Соответственно, по мнению Анри Оханашвили, судья Георгий Кверенчиладзе не должен рассматривать это дело.



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