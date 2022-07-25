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Три оппозиционные партии встречаются в парламенте с неправительственными организациями


25.07.2022   13:29


Оппозиция начала инициированный ею процесс для выполнения рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов, что выражается в задействовании альтернативных рабочих групп.

Данные группы подготовят альтернативные законодательные пакеты и представят их в парламент для инициирования.

В эти минуты представители трех парламентских оппозиционных объединений: «Стратегии Агмашенебели», «Лело» и «Национального движения» в рамках рабочей группы встречаются с неправительственными организациями, встреча касается избирательных вопросов.

Сегодня же встретятся группы, работающие над вопросами правосудия и антикоррупционными вопросами.

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