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Три оппозиционные партии встречаются в парламенте с неправительственными организациями
25.07.2022 13:29
Оппозиция начала инициированный ею процесс для выполнения рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов, что выражается в задействовании альтернативных рабочих групп.
Данные группы подготовят альтернативные законодательные пакеты и представят их в парламент для инициирования.
В эти минуты представители трех парламентских оппозиционных объединений: «Стратегии Агмашенебели», «Лело» и «Национального движения» в рамках рабочей группы встречаются с неправительственными организациями, встреча касается избирательных вопросов.
Сегодня же встретятся группы, работающие над вопросами правосудия и антикоррупционными вопросами.
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