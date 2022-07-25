

Хабеишвили: Ряд грузинских компаний, связанных с правительством, занимаются импортом подсанкционной нефти

25.07.2022 13:37





По утверждению члена «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, ряд грузинских компаний, отмеченных в тесных связях с действующим правительством, занимаются импортом российской подсанкционной нефти на территорию страны.



На специальном брифинге Хабеишвили указал на Wissol Group, Aragvi Impex и «Лукойл». Кроме того, оппозиционер заявил, что существует информация об аналогичной деятельности со стороны еще 10-ти компаний.



«Правительство Грузии и операторы, конкретные бизнесы, заполнили российской кровавой нефтью порты и терминалы Грузии. С первого дня геноцида в Украине и до этого момента правительство Грузии и операторы завезли в страну российской нефти на 124 млн. доллара. Общественность должна знать, что российская нефть не является ни дешевой, ни единственной, существуют альтернативы. Впрочем правительство Грузии и конкретные операторы пытаются завезти кровавую российскую нефть и профинансировать как оккупацию Грузии, так и геноцид в Украине.



Сегодня я хочу сообщить о трех новых компаниях, к сожалению, существуют десятки. Я называю три, связанные с этим криминальным, мошенническим делом. Во-первых, это Wissol Group, я имею в виду Сосо Пхакадзе, бизнесмена, приближенного к «Грузинской мечте» и Иванишвили, который делает все, чтобы мошенническим путем ввозить в Грузию российскую так называемую дешевую нефть, которую потом продает гражданам Грузии по высокой цене. Вторая компания — Aragvi Impex , совершенно неизвестная компания, она была основана в марте и с тех пор занимается ввозом в Грузию подсанкционных нефтепродуктов. За этой компанией стоят отец и сын Какабадзе, граждане России, имеющие тесные связи с высокопоставленными чиновниками в Петербурге, а также с олигархами. Это друзья Ираклия Гарибашвили, которые приобрели в Цхалтубо бани, недавно государство выкупило ту часть, которой у них нет и, скорее всего, собирается передать этим людям. Третья компания — «Лукойл», который различными мошенническими путями завозит в Грузию подсанкционные нефтепродукты.



Этим трем компаниям и другим, которые я пока не называю, мы даем несколько дней для того, чтобы выступить публично и заявить об отказе импорта в Грузию российской подсанкционной нефти и прекращении финансирования геноцида в Украине», — заявил Хабеишвили.



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