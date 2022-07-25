Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство выделяет 6,3 млн лари на размещение беженцев из Украины


25.07.2022   15:32


Агентство соцобслуживания Министерства здравоохранения и социальной защиты потратит 6,3 млн лари на размещение семей беженцев из Украины. Об этом говорится в заявлении Агентства, направленном Агентству государственных закупок. На размещение какого количества людей будут потрачены средства в заявлении не указывается.

Программа обустройства беженцев из Украины касаются лиц, прибывших в Грузию после 15 июля 2022 года, и которые не могут вернуться на Родину из-за продолжающихся там военных действий. Помощь предусматривает расселение в площадях, которые удовлетворяют минимальным жилищным условиям, в то числе гостиницах и гостиницах семейного типа, с трехкратным питанием.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна