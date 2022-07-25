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Правительство выделяет 6,3 млн лари на размещение беженцев из Украины
25.07.2022 15:32
Агентство соцобслуживания Министерства здравоохранения и социальной защиты потратит 6,3 млн лари на размещение семей беженцев из Украины. Об этом говорится в заявлении Агентства, направленном Агентству государственных закупок. На размещение какого количества людей будут потрачены средства в заявлении не указывается.
Программа обустройства беженцев из Украины касаются лиц, прибывших в Грузию после 15 июля 2022 года, и которые не могут вернуться на Родину из-за продолжающихся там военных действий. Помощь предусматривает расселение в площадях, которые удовлетворяют минимальным жилищным условиям, в то числе гостиницах и гостиницах семейного типа, с трехкратным питанием.
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