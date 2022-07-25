

Папуашвили встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

25.07.2022 16:05





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.



Как сообщает пресс-служба парламента, Шалва Папуашвили приветствовал успешное руководство 76-й сессией ООН Абдуллой Шахидом и выразил поддержку Грузией приоритетов, установленных в период его президентства.



Председатель парламента рассказал о плодотворном сотрудничестве с представительствами ООН в Грузии и подчеркнул важность тесных отношений.



Ввиду глобальных вызовов на встрече была подчеркнута важность многосторонней дипломатии, основанного на правилах международного порядка и поддержки более активного участия женщин в политике.



Стороны говорили о сложной ситуации в оккупированных регионах Грузии.



Шалва Папуашвили поблагодарил Абдуллу Шахида за поддержку политики территориальной целостности Грузии и непризнания со стороны Мальдивской Республики и Генеральной Ассамблеи ООН.





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