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Папуашвили встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН


25.07.2022   16:05


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

Как сообщает пресс-служба парламента, Шалва Папуашвили приветствовал успешное руководство 76-й сессией ООН Абдуллой Шахидом и выразил поддержку Грузией приоритетов, установленных в период его президентства.

Председатель парламента рассказал о плодотворном сотрудничестве с представительствами ООН в Грузии и подчеркнул важность тесных отношений.

Ввиду глобальных вызовов на встрече была подчеркнута важность многосторонней дипломатии, основанного на правилах международного порядка и поддержки более активного участия женщин в политике.

Стороны говорили о сложной ситуации в оккупированных регионах Грузии.

Шалва Папуашвили поблагодарил Абдуллу Шахида за поддержку политики территориальной целостности Грузии и непризнания со стороны Мальдивской Республики и Генеральной Ассамблеи ООН.

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