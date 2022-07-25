

Цулукиани: Зурабишвили подставила Грузию четыре года назад

25.07.2022 17:30

Новости-Грузия



Россия использовала заявления президента Саломе Зурабишвили против Грузии во время рассмотрения иска по августовской войне 2008 года в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), утверждает вице-премьер Тея Цулукиани.



Цулукиани, которая сейчас занимает пост министра культуры и спорта, с 2012 по 2020 год возглавляла министерство юстиции.



«Зурабишвили, когда была кандидатом в президенты, сказала, что войну начала Грузия. В России это использовали против нас… Я не могу припомнить, чтобы она предложила в чем-то помочь, когда я, как министр юстиции и представитель государства-истца, защищала в Страсбурге интересы грузинских солдат, прокуроров, полицейских, всех», — сказала Цулукиани в интервью телекомпании POSTV.



Цулукиани подняла эту тему в ответ на последнее заявление Зурабишвили о «двойной игре» правительства на Запад и на Россию.



«Я не знаю, где Саломе Зурабишвили видит заигрывание. Но если уж речь зашла о том, кто чего хочет и кто с кем заигрывает, то и у меня есть серьезная претензия,» — заявила Цулукиани.



Министр подчеркнула, что все эти годы воздерживалась говорить о деятельности Зурабишвили, но именно президент, по ее словам, «сделала в спину уходящим в бой нашим юристам заявление о том, что Грузия якобы начала войну в 2008 году».



После этого, утверждает Цулукиани, только в результате гигантской работы министерства юстиции удалось исправить ситуацию на судебном процессе.



Она не уточнила, о каком конкретно иске идет речь. ЕСПЧ тогда рассматривал несколько исков Грузии против РФ по августовской войне, а также иски жителей Цхинвальского региона на нарушения прав человека со стороны грузинских военных.



Будучи кандидатом в президенты четыре года назад Саломе Зурабишвили в эфире телеканала Pirveli, говоря об августовской войне, заявила, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили бомбил Цхинвали.



«Мы бомбили свое население, и ни один президент не имеет такого права. <…> Я хочу целостности этой страны и не хочу, чтобы президент бомбил свою территорию и свои города», сказала тогда Зурабишвили. При этом она назвала оккупантом и агрессором Россию.



Позже, уже став президентом, она расшифровала свое заявление, отметив, что считает приказ открыть огонь по Цхинвали ошибкой Саакашвили в ответ на российскую провокацию, а не ответственностью за развязывание войны.



Зурабишвили подчеркнула, что она не возлагает вину за начало вооруженного конфликта на Грузию, поскольку вина и правовая ответственность лежит на стране, которая начала военные действия, нарушив границу. «Мы границу не нарушали», — добавила президент, сказав, что действия Саакашвили в то время следует рассматривать с точки зрения внутренней политики.



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