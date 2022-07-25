

Оппозиция приступила к процессу по работе над выполнением рекомендаций ЕС

25.07.2022 17:41





Часть грузинской оппозиции инициировала начало альтернативного рабочего процесса по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза.



1 июля «Грузинская мечта» представила план реализации 12 пунктов, выдвинутых Евросоюзом для получения статуса кандидата, и предложила присоединиться к рабочему процессу оппозиции и неправительственному сектору. Часть оппозиции рассматривает предложенный план правящей команды как попытку оттянуть время и не участвует в организованных рабочих собраниях правящей команды.



Сегодня, 25 июля, в парламенте состоялось первое заседание с участием оппозиционных партий, неправительственного сектора и Центральной избирательной комиссии по вопросам выборов.



«Сегодня мы начинаем сверхинклюзивный процесс — работу, необходимую для европейской интеграции страны. Мы находимся в согласии с оппозиционными партиями, гражданским сектором, международными экспертами, с которыми у нас сегодня состоится заседание трех рабочих групп.



Завтра по инициативе гражданского общества состоится форум, на который, насколько мне известно, приглашены представители власти, и посмотрим, объявят ли они бойкот так же, как комитетах и на сессиях. Я понимаю, что некоторым может быть сложно понять, что мы делаем, но у нас правильная стратегия», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



«У них есть предпосылки, что на Иванишвили деолигархизация не распространяется. Что деполяризация это когда оппозиция молчит. Что это не касается конституционных поправкок. Что в суде нет клана…», — добавил Вашадзе.



На вопрос, если правительство и оппозиция не могут совместно работать над изменениями, которые необходимо осуществить, то какой смысл в разработке оппозицией альтернативных законопроектов, Вашадзе ответил:



«Было много случаев, когда «Мечта» была вынуждена принять такой закон, которого она не хотела. Например, конституция была принята в первом чтении. На полностью пропорциональную, низкобарьерную систему переходить не хотели, но пришлось. Нам нужно создать механизмы, которые заставят их выполнить 12 пунктов», — сказал Вашадзе, отметив, что рабочий процесс включает в себя обмен идеями с Евросоюзом и подготовку законодательных изменений на основе их рекомендации.



Кто (не) участвует в альтернативном процессе?



Представители «Стратегии Агмашенебели», «Лело» и «Национального движения» участвуют в рабочих группах оппозиции от политических партий. Не участвуют: «Граждане», «Гирчи» и «Европейские социалисты». Что касается партии Георгия Гахариа «За Грузию», то она вовлечена в рабочий процесс, инициированный как властью, так и оппозицией.



Партия «За Грузию» также представила собственный план, немедленная реализация которого, по их мнению, будет напрямую отвечать требованиям заключения Еврокомиссии от 17 июня 2022 года.



Неправительственные организации также представили собственный план действий для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Они также являются участниками обоих параллельных процессов.



«Два процесса должны пересечься…»



«В итоге эти процессы должны пересечься в одной точке — и власть, и оппозиция должны обсуждать вместе, в том числе с привлечением гражданского сектора. Возможно, есть низкое доверие к правительству, что оно выполнит рекомендации, однако оппозиция и гражданский сектор не должны оставлять правительство в одиночестве в этом процессе», — сказал председатель Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили, присутствовавший на встрече в парламенте.



Он подчеркнул, что Евросоюз требует совместной работы и участия всех сторон, что является необходимым условием деполяризации.



«Что касается деолигархизации, то мы увидим в проведении реформ. Деолигархизация не может быть достигнута путем принятия одного отдельно взятого закона в условиях, когда у нас нет независимых институтов. Поэтому упор нужно делать на укрепление институтов, а не на принятие такого закона, который можно использовать в политических целях, а в этом есть большой риск», — сказал Симонишвили.



Позиция «Мечты»



По словам Николоза Самхарадзе, председателя парламентского комитета по внешним связям, процесс, начатый оппозицией, свидетельствует о том, что они находятся в альтернативной реальности.



«Непонятно, как могут три оппозиционные партии, не имеющие 1/3 голосов в парламенте, начать какой-либо процесс, когда правящая партия уже начала процесс, в который включены другие оппозиционные партии, неправительственные организации и заинтересованные лица.



Все это является жалкой попыткой дискредитации того рабочего процесса, который ведет власть. Все, кто не подключается к рабочему процессу, делают ставку на то, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Те, кто присоединяется к рабочему процессу, делают ставку на то, что Грузия получит статус кандидата. Требование технического правительства было настолько большой глупостью, что, думаю, они сами это поняли и бросили говорить глупости.



По его словам, Европарламентарии очень открыто и четко сказали, что оппозиция должна включиться в рабочие группы, а затем участвовать в комитетах и пленарных заседаниях.



«Несмотря на тысячу призывов, они не включались в процессы и после 2020 года, но мы также помним, каким был в итоге результат. Эти люди не могут учиться на своих ошибках, соответственно, им решать, включатся они в рабочий процесс или нет», — сказал Николоз Самхарадзе.



Европейский парламентарий Виола фон Крамон, занимающаяся вопросами Грузии, заявляет, что политические партии должны работать вместе над рекомендациями ЕС, а не посредством параллельных групп.



«Девиз Грузии — «Сила в единстве». К сожалению, работа параллельных групп над рекомендациями ЕС не является ни показателем силы, ни единства. Кандидатуру Европейского Союза добивается не только одна партия, но и единый политический класс. Каждый вносит свой вклад, вклад каждого ценен», — написала Виола фон Крамон в Twitter 22 июля.



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