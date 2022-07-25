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Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Passport Index
25.07.2022 18:03
Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Henley & Partners ' Passport Index. Владельцы грузинского паспорта могут путешествовать без виз в 116 стран мира.
В 2021 году Грузия находилась на 55-й позиции в списке, и паспорт государства позволяет ездить без виз в 115 стран мира
В 2022 году позиции Грузии в паспортном индексе укрепились на 3 пункта, что связано с соглашением о безвизового режиме с Саудовской Аравией.
Самый влиятельный паспорт в мире — японский. С ним можно путешествовать без виз в 193 страны. Второе место в рейтинге делят Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посещать без виз 192 страны. Первую тройку замыкают Германия и Испания - 190 стран.
Henley & Partners составляет индекс паспортов более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая, в свою очередь, обладает крупнейшей в мире базой данных о статистике пассажирского сообщения..
Позиция паспорта в рейтинге определяется количеством стран, в которые его владельцы могут въезжать без виз.
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