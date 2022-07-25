

Вопрос об обязательном ношении масок не рассматривается - Гамкрелидзе

25.07.2022 18:06





Вопрос об обязательном ношении масок не рассматривается – основная рекомендация по превенции коронавируса заключается в том, что невакцинированные должны пройти двукратную вакцинацию, а привитые – ревакцинацию – заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, бустерная доза эффективно предохраняет от новых штаммов коронавируса.





«Большинство случаев коронавируса протекают относительно легко, не требуют госпитализации, больницы не переполнены, по всей стране могут принять до 500 пациентов, то есть нет нагрузки на сферу здравоохранения. Основной призыв к тем, кто не был привит, сделать прививку, а тем, кто был вакцинирован, получить «бустер». Ношение маски не считается обязательным. Мы рекомендуем носить маску в закрытых помещениях и во время массовых мероприятий. Самое главное — сдавать анализы во время наличия симптомов», — заявил Гамкрелидзе.



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