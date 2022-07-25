

В Грузии требуют изменить систему списания штрафных баллов с водителей

25.07.2022 18:10





Специалисты по безопасности дорожного движения требуют изменить систему списания штрафных баллов с водителей. Об этом на брифинге, состоявшемся сегодня, 25 июля, заявила председатель организации, занимающейся вопросами дорожного движения, «Грузинский альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили.



По ее словам, чтобы уменьшить количество нарушений ПДД, которые приводят к серьезным травмам и жертвам, необходимо наказывать водителей-нарушителей на основе видео с «умных камер», так как человеческих ресурсов для решения этой проблемы не хватает:



«Я думаю, что здесь мы боремся с теми водителями-нарушителями, которые грубо нарушают и не соблюдают правила. Только денежного штрафа недостаточно, так как у водителей этой категории нет финансовых проблем для оплаты штрафа. Фактором который их остановит, это более эффективное управление начислением очков.



Одной из основных причин смертельных исходов и тяжелых травм является превышение скорости, неправильное маневрирование, выезд на встречную полосу и продолжение движения (по ней) и т. д. Поэтому обеспечение соблюдения системы баллов должно быть привязано к умным камерам, чтобы водители чувствовали, что они понесут ответственность за нарушение. Человеческих ресурсов в полиции недостаточно», — пояснила Лалиашвили.



По ее словам, в прошлом году только 92 человека лишились прав в результате начисления баллов, что очень мало по сравнению с количеством нарушений ПДД.



В Грузии на водительские права каждого автовладельца начисляют 100 баллов. За нарушение правил дорожного движения из этих 100 баллов высчитываться определенное количество очков. Водители, которые израсходовали стобалльный лимит, на время лишаются возможности управлять автомобилем.



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