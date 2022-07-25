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Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом Германии
25.07.2022 18:15
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Германии в Грузии Хубертом Книршем.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, стороны обсудили грузино-германские отношения. Глава правительства поблагодарил посла за тесное и активное сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
«Было подчеркнуто плодотворное сотрудничество между Грузией и Германией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также отмечен личный вклад посла в укрепление этих отношений.
Глава правительства поблагодарил немецкую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны», — отмечается в информации пресс-службы правительства.
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