

Леван Иоселиани: Арахамия не в праве вмешиваться во внутриполитические вопросы Грузии

25.07.2022 18:31





«Несмотря на то, что у Арахамия грузинская фамилия, он не является гражданином Грузии, поэтому вмешиваться во внутриполитические вопросы гражданин другой страны не вправе», — заявил член партии «Граждане» Леван Иоселиани.



«Возможно, у него может быть свое мнение, но вмешательство в политику другой страны таким образом выходит за рамки отношений, которые существуют между Украиной и Грузией годами.



Я много слышал о дружбе Арахамия с лидерами «Национального движения», но не могу понять, что стоит за его заявлениями. То, что я знаю точно, такое вмешательство во внутреннюю политику и критика всех, кто не согласен с их политической линией, — это неправильно. Мы не можем запретить Арахамия говорить о Грузии, но это не то, чего заслуживают грузино-украинские отношения», — сказал Леван Иоселиани.



Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия заявил вчера в эфире одного из СМИ, что готов приехать в Грузию и связать грузинских политиков с европейскими лидерами, чтобы помочь стране в процессе евроинтеграции.



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