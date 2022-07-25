

Кобахидзе: Единственный человек, против которого, я думаю, будут введены санкции, - это сам Арахамия

25.07.2022 21:22





«Единственный, против кого, я думаю, будут введены санкции, — это сам Арахамия, он будет наказан украинским народом за все, что он принес Украине», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, Арахамия за многое ответственен.



«Все прекрасно знают, кто этот человек. Что касается санкций, я думаю, что единственный человек, который будет подвергнут санкциям, — это сам Арахамия, ему вынесет санкции украинский народ за все, что он принес Украине. Арахамия ответственен за многое, все это оценит в первую очередь украинский народ. Мы не собираемся комментировать его высказывания», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия заявил вчера в эфире одного из СМИ: «Ребята, говорю вам прямо, будьте немного аккуратны в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет объектом санкций, это повлияет как на его бизнес-окружение, так и на политиков».



Он также отметил: «Я готов лично приехать, чтобы связать ваших политиков с лидерами Европы, но при одном условии, для меня не имеет значения, как называется партия, не важна фамилия политика, главное, чтобы он не был пророссийским».



В то же время Давид Арахамия заявил, что «если Бидзина Иванишвили не уйдет по-доброму, то чаша терпения переполнится, его все равно выгонят, это может произойти путем революции, насильственно».



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