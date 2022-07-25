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Давиташвили: Российская подсанкционная нефть не импортируется в Грузию
25.07.2022 21:24
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили опроверг информацию об импорте в Грузию подсанкционной российской нефти.Lfdbnf
«Важно уточнить, и я со всей ответственностью хочу подчеркнуть и отметить, что Грузия не покупает подсанкционную нефть. Грузия с максимальной ответственностью придерживается санкций, в этой связи по отношению к стране нет никаких замечаний. Нефть, закупаемая конкретно этими компаниями, не находится под санкциями. Такую же нефть закупает множество европейских стран и множество других стран», — сказал Леван Давиташвили.
По словам министра, по вопросу применения санкционного механизма таможенные структуры Грузии активно работают с соответствующими органами стран-партнеров.
Напомним, член «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил ранее, что ряд грузинских компаний, отмеченных в тесных связях с действующим правительством, занимаются импортом российской подсанкционной нефти на территорию страны. На специальном брифинге Хабеишвили указал на Wissol Group, Aragvi Impex и «Лукойл». Кроме того, оппозиционер заявил, что существует информация об аналогичной деятельности со стороны еще 10-ти компаний.
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