

Часть оппозиции начала альтернативный рабочий процесс для выполнения рекомендаций Еврокомиссии

25.07.2022 21:28





Часть парламентской оппозиции совместно с неправительственным сектором и экспертами, параллельно с группами и комиссиями, созданными правящей партией, начала альтернативный рабочий процесс по подготовке пакетов законодательных изменений, необходимых для реализации рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.



В параллельном рабочем процессе участвуют — Единое национальное движение; Лело за Грузию; Стратегия Агмашенебели; За Грузию; Также независимые депутаты — Тамар Чарквиани; Тамар Кордзаия; Шалва Шавгулидзе и Армаз Ахвледиани. В процессе не участвуют — Гирчи; Граждане и Европейские социалисты.



По словам представителя Единого национального движения Бачо Долидзе, Грузинская мечта приглашает оппозицию в «непонятные комиссии», задачей которых является «только затянуть время». «Мы предлагаем абсолютно альтернативное видение. Если они хотят работать, пусть присоединяются к нам», — сказал он, добавив, что альтернативные законопроекты, разработанные в результате рабочего процесса, оппозиция зарегистрирует в Парламенте, а правящей партии все равно придется над ними поработать.



По словам лидера партии Стратегия Агмашенебели, депутата Георгия Вашадзе, невозможно войти в комиссии, которые «имеют предпосылки», а правящая партия заранее объявила, что «априори» не планирует выполнять четыре из 12 рекомендаций, в том числе «деолигархизацию» и «деполяризацию».



По словам депутата от партии Лело Ланы Галдава, если бы большинство действительно хотело начать демократический и инклюзивный процесс, «обязательно было бы достигнуто соглашение с представителями оппозиции». По ее оценке, заявления представителей правящей партии уже дают основания предполагать, что «процесс не будет ориентирован на результат».



Критика со стороны другой части оппозиции



Несмотря на участие в альтернативных рабочих встречах, инициированных оппозицией, партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария, которая также участвует в группах и комиссиях, созданных правящей партией, выступает против начала параллельных процессов.



«Параллельные процессы — это неправильно, и мы хотели бы, чтобы все сидели за одним столом», — заявила депутат от партии за Грузию Ана Бучукури, добавив, что они будут продолжать участвовать в обоих форматах, пока могут сыграть положительную содержательную роль. Гирчи также раскритиковала процесс, инициированный оппозицией. «Инициатива, чтобы оппозиция работала над чем-то отдельно прямо противоречит требованиям европарламентариев и Еврокомиссии», — заявил журналистам депутат от «Гирчи» Александр Раквиашвили.



«Партии еще не сформировали политические позиции, не провели публичных обсуждений и уже пишут какие-то законы, что просто неприемлемо и будет деструктивным по содержанию», — подчеркнул он.



Комментарии представителей правящей партии



За начало параллельных процессов часть оппозиции также подверглась критике со стороны правящей партии. «Альтернативный процесс еще раз доказывает, что они живут в альтернативной реальности. Это очень наглая попытка дискредитировать рабочий процесс, которым занимается власть», — заявил председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.



По словам вице-спикера Парламента Гии Вольского, эта часть оппозиции является той группой, которая «считает дестабилизацию главной задачей». «Требование создания технического правительства, создания параллельных структур, конечно, противоречит основному требованию — деполяризации», — добавил он.



Позиция неправительственного сектора



На фоне, когда Евросоюз ожидает от политических партий совместной работы над выполнением рекомендаций, инициирование параллельного процесса раскритиковал председатель неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили, который присутствовал на сегодняшней рабочей встрече с оппозицией.



По словам Симонишвили, гражданский сектор готов к консультациям с любой стороной, «хотя параллельные альтернативные процессы не благоприятны для процесса в целом». «В конечном итоге процессы не должны идти параллельно, а должны прийти к одной точке пересечения», — добавил он.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



