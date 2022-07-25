

Суд признал незаконным увольнение бывшего главы Информационной службы Вещателя Аджарии

25.07.2022 21:29

Civil.ge



В Батумском городском суде «Civil Georgia» подтвердили, что частично удовлетворен иск бывшего руководителя Информационной службы Общественного вещателя Аджарии Шорены Глонти и ее увольнение с работы в 2020 году признано незаконным.



Суд не удовлетворил ходатайство Шорены Глонти о восстановлении на должности руководителя Информационной службы и обязал Общественный вещатель Аджарии выплатить ей компенсацию в размере 20 тысяч лари. Кроме того, вещателю придется выплатить Шорене Глонти дополнительно 2500 лари за каждый месяц на период после увольнения с работы до исполнения решения в виде компенсации.



По заявлению НПО «Центр социальной справедливости», которая защищала права Глонти в суде, «после сопоставления позиций» отказ в восстановлении Глонти на должности руководителя Информационной службы будет обжалован в Апелляционном суде.



Предыстория



Шорена Глонти, занимавшая должность руководителя Информационной службы Общественного вещателя Аджарии с 2014 года, в конце февраля 2020 года была уволена с должности и переведена на должность консультанта сайта вещателя. По истечении трехмесячного срока контракт не больше не продлили.



Процессы, происходящие в Общественном вещателе Аджарии, впервые привлекли внимание общественности после того, как в апреле 2019 года Совет советников вещателя уволил директора Телевидения и Радио Аджарии Натию Капанадзе в порядке импичмента за несколько месяцев до истечения срока ее полномочий, и на ее место избрал Георгия Кохреидзе. Кандидатуру Кохреидзе поддержали члены совета, избранные по квоте Грузинской мечты. Примечательно, что увольнению Капанадзе предшествовало открытое недовольство членов правящей команды редакционной политикой вещателя.



Под руководством Кохреидзе из телекомпании было уволено множество сотрудников. Все это время сотрудники и НПО сектор активно говорили о «преследовании людей» и «притеснениях» в вещателе из-за «отличающегося мнения». В знак протеста против этого сотрудники провели ряд акций протеста. Как и Шорена Глонти, ряд сотрудников, уволенных с работы в вещателе или отстраненных от прежних должностей по решению Кохреидзе, обратились с исками в суд.



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