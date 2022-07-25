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Директор клиники «Вивамед»: состояние Михаила Саакашвили стабильно


25.07.2022   21:33


Клинический директор медицинского центра «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что обследование бывшего президента Михаила Саакашвили завершено.

Как отметил Чхаидзе в беседе с «IPN», Саакашвили проведено исследование желудочно-кишечного тракта. По его словам, состояние бывшего президента стабильное.

В последнее время Саакашвили жаловался на ноющие боли в области живота, в связи с чем стало необходимо провести указанное исследование.

«Сегодня было запланировано еще одно исследование - желудочно-кишечного тракта - и исследование-колоноскопия уже проведено, пациент уже помещен в палату. Исследование прошло без каких-либо проблем, желудочно-кишечный тракт обследовался под анестезией. Состояние его стабильное, ничего особенного после исследований не произошло. У него особенно в последнее время были жалобы в связи с ноющими болями в нижней части живота, поэтому было сочтено необходимым исключить любое другое заболевание», - сказал Чхаидзе.

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