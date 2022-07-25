

Ираклий Кобахидзе об альтернативном процессе оппозиции

25.07.2022 21:38





Кажется очень просто, у них единственная цель, чтобы Грузия не получила статус кандидата, это единственная задача, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря об альтернативном рабочем процессе оппозиции.



По оценке Ираклия Кобахидзе, процесс, начатый оппозицией, помимо того, что вызывает улыбку, направлен против конституционного строя.



«Именно из-за этого они анонсируют такие шаги, которые направлены на нарушение первого пункта, то есть, на поляризацию, также они не включены в выполнение остальных 11 пунктов. Все это еще раз показывает, что Грузия получить статус кандидата, поэтому создали какой-то технический парламент, технические комитеты, технические рабочие группы. Это, помимо того, что вызывает улыбку, является шагами, направленными против конституционного строя. Дело обстоит очень просто, они показывают, что они всячески настроены на саботаж. Они всячески ведут процесс к поляризации, но не смогут этого сделать.



Ставят себя в смешное положение, есть парламент, в парламенте созданы рабочие группы, когда в такое время создаешь схожий технический парламент, это вызывает улыбку и прямо показывает, что у них единственная цель, осуществить саботаж, чтобы Грузия как-то и в следующий раз не получила статус кандидата. Это единственная цель, однако у нас есть своя повестка дня и конечно же мы будем работать по нашей повестке дня. "Нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело" - абсолютно одно, вместе осуществляют саботаж процесса, с которым связано получение Грузией статуса кандидата», - заявил Ираклий Кобахидзе.



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