

Вашадзе: Дело вместо разговора – Кто имеет желание включиться в процесс, дверь открыта

25.07.2022 21:53





Мы начали делать реальное дело, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи с оппозиционерами и представителями неправительственных организаций в формате альтернативных рабочих групп.



По словам Георгия Вашадзе, если кто-то захочет включиться в процесс, то дверь открыта.



«Сегодня был продуктивный и плодотворный день. Мы прошли три направления из 12 вопросов. Искренне скажу, что мы услышали много интересных мнений. О суде вы знаете, что у нас будет вторая встреча в четверг. В пятницу у нас будет вторая встреча касательно вопросов выборов.



Что касается антикоррупционного направления, то мы в принципе фундаментально договорились, и тот закон, который зарегистрирован, пройден с гражданским сектором, в него будут вноситься небольшие изменения с учетом разных мнений, и этот конкретный компонент из 12 пунктов закрыт.



Самое главное, мы начали делать реальную работу, потому что, правда искренне говорю, дело вместо разговора, сейчас именно это время, нужно писать законы, согласовывать со всеми политическими группами, гражданским сектором, проходить с международными партнерами, мы начали очень масштабный и сверхинклюзивный процесс. Для тех, кто хочет включиться в этот процесс, дверь открыта, свяжитесь с нами, вносите свои мнения, но у нас очень короткие и ограниченные сроки, поэтому нам предстоит интенсивный рабочий процесс», - сказал Георгий Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



