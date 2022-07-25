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Гарибашвили встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25.07.2022 22:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече были обсуждены текущие вопросы сотрудничества между Грузией и организацией в рамках Генассамблеи ООН.
«Внимание было обращено на ситуацию в оккупированных регионах Грузии и важной роли ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. Премьер-министр поблагодарил президента Генеральной Ассамблеи за его твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
На встрече внимание было уделено вопросам мира и безопасности, защиты прав человека, устойчивого развития и гендерного равенства», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.
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