

Россия ведет газовую войну против объединенной Европы - Зеленский

25.07.2022 23:04





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет газовую войну против объединенной Европы.



"Сегодня мы увидели новые газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступку относительно турбины для "Северного потока". Россия не собирается восстанавливать поставку газа европейским странам, как обязана это делать по контрактам. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы. Именно так это следует воспринимать", – заявил Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник.



По его словам, "России все равно, что будет с людьми, как они будут страдать: от голода из-за блокировки портов, или от зимних холодов и бедности, или от оккупации".



"Это просто разные формы террора. И потому нужно бить в ответ, не думать, как вернуть какую-то турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и от любого экспорта, который еще остается. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления", - сказал он.



Глава государства также выразил уверенность в том, что усиление газового шантажа Россией необходимо для того, чтобы ухудшить жизнь каждому европейцу. "И это можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно более весомым, чем недавно утвержденный седьмой", - заключил Зеленский.



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