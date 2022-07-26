

Президент: Категорически осуждаю неподобающее поведение Ираклия Кобахидзе

26.07.2022 10:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили осуждает высказывания председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в адрес журналиста и называет это «неподобающим поведением».



Заявление об этом президент опубликовала в социальной сети.



«Я категорически осуждаю неподобающее поведение г-на Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашей воспитанности», - написала Саломе Зурабишвили в Facebook.



«Это лишь свидетельствует о политической слабости», - отметила президент.



Для информации, журналистка задала председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе вопрос в связи со вчерашним интервью лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия. Журналистка обратилась к Ираклию Кобахидзе с вопросом о том, что Давид Арахамия упомянул его в интервью и спросила: «Вы не сын агента КГБ, господин Ираклий?».



На этот вопрос Кобахидзе сказал журналистке:



«КГБшник - ваш отец, это могу вам сказать... Стыдно, вы потеряли лицо... Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты тоже Давид Арахамия, как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо, голову потеряла, стоит ли того политика? Стыдно... Потеряла лицо ради «Нацдвижения». Ты больше не женщина... Потеряла женское лицо... Когда говоришь, утри рот... У тебя рот как у Саакашвили, во всем стала похожа на своего вождя. Ты даже ртом похожа на Саакашвили... Стыд ...», - сказал Кобахидзе журналистке телеканала «Мтавари архи».



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