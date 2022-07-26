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Президент Генассамблеи ООН ознакомился с туристическим потенциалом Грузии


26.07.2022   10:29


Президент Генеральной Ассамблеи ООН ознакомился с туристическим потенциалом Грузии.

Первый заместитель главы Национальной администрации туризма Тамар Кориаули встретилась с президентом 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Встреча прошла в Цинандали, регионе Кахетия.

По информации Национальной администрации туризма, Тамар Кориаули ознакомила Абдуллу Шахида с туристическим направлением Грузии, туристическим потенциалом Кахетии, осуществленными и текущими проектами в плане восстановления туризма.

Абдулла Шахид находится в Грузии по приглашению правительства.

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