

Ираклий Кобахидзе о журналисте «Мтавари архи»

26.07.2022 12:22





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе делает пояснение в связи со вчерашним инцидентом с журналисткой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»).



Как пишет Кобазидзе в соцсети, «журналистка «Мтавари» позволила себе такую мерзость, которую не позволили бы себе даже многие от этого телеканала.



«К тому же от этой мерзости она сама так была озлоблена, что в прямом смысле на ее губах проступила пена… Вчерашний день еще раз напомнил нам о том, что быть активистом «Нацдвижения» значит следовать путем Павлика Морозова. Те, кто вчера проигнорировал мерзкое оскорбление со стороны журналистки «Мтавари» и пытался осудить ответ на это, сами являются сформировавшимися Павликами Морозовыми. Никто не удивился этому от Инги Григолия, Георгия Таргамадзе, Никанора Мелия и других известных торгашей (в прямом и переносном смысле этого слова), от этих ничтожных мужчин и женщин.



К «Морозовым» примкнула и Саломе Зурабишвили, и это уже никого не удивляет. Деполяризации не достичь примирением с «большевиками» и «Павликами Морозовыми». Этот урок Грузия получила еще 100 лет назад. Деполяризация возможна лишь путем депавликизации, чему мы уделим все свое внимание до 2024 года», - пишет Ираклий Кобахидзе.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вчера обратился к журналистке «Мтавари» с оскорбительной репликой. Раздражение Кобахижхе вызвал вопрос журналистки в контексте заявления лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия: «Вы не сын агента КГБ, господин Ираклий?».



На этот вопрос Кобахидзе сказал журналистке:



«КГБшник - ваш отец, это могу вам сказать... Стыдно, вы потеряли лицо... Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты тоже Давид Арахамия, как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо, голову потеряла, стоит ли того политика? Стыдно... Потеряла лицо ради «Нацдвижения». Ты больше не женщина... Потеряла женское лицо... Когда говоришь, утри рот... У тебя рот как у Саакашвили, во всем стала похожа на своего вождя. Ты даже ртом похожа на Саакашвили... Стыд ...», - сказал Кобахидзе журналистке телеканала «Мтавари архи».



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