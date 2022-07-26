

Георгий Каландаришвили сделал заявку для участия в конкурсе по избранию председателя ЦИК

26.07.2022 12:23





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили сделал заявку для участия в конкурсе по избранию председателя ЦИК.



Как заявил Каландаришвили, есть все условия для того, чтобы все этапы конкурса он смог преодолеть с успехом.



«Думаю, что существуют все условия для того, чтобы все этапы конкурса я преодолел с успехом и заручился соответствующей поддержкой, чтобы мне вместе с администрацией была дана возможность решить все существующие перед организацией вызовы, довести планы до конца, чтобы все последующие выборы в стране были администрированы на высокопрофессиональном уровне в соответствии с международными стандартами», - заявил Георгий Каландаришвили.



Для справки, президент Грузии 13 июля объявила конкурс по отбору кандидатов на должности председателя ЦИК и двух членов ЦИК. 6-месячный срок полномочий председателя ЦИК и двух членов ЦИК истекает в августе этого года.



По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили издала указ об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должности председателя и двух членов ЦИК и создании соответствующей конкурсной комиссии. Желающие лица могут подать документы до 26 июля включительно.



Напомним, что Георгий Каландаришвили участвует в конкурсе по избранию председателя ЦИК в третий раз. В предыдущие два раза он избирался парламентом лишь на шестимесячный срок, поскольку в политическом спектре не было консенсуса вокруг его кандидатуры.



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