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Кобахидзе обрушился на критиков
26.07.2022 12:33
Ираклий Кобахидзе опубликовал заявление относительно эпизода с оскорблением журналистки Mtavari Arkhi. Примечательно, что председатель «Грузинской мечты» продолжил придерживаться вчерашней риторики, заявив, что у корреспондентки оппозиционного телеканала «тряслась челюсть», «она была озлоблена от грязи» и задавала вопрос «с пеной у рта».
Всех, кто осудил его агрессию, политик назвал Павликами Морозовыми. В том числе упомянул президента страны, осудившую «неподобающее поведение г-на Кобахидзе».
«Вчера журналистка Mtavari сказала такое, что не сказали бы многие даже с Mtavari. Причем, она сама была настолько озлоблена от этой грязи, что во время озвучивания вопроса, у нее тряслась челюсть и в прямом смысле ко рту подступила пена < > Вчерашний день вновь напомнил нам, что быть активистом «Нацдвижения» означает быть Павликом Морозовым. Все, кто вчера пытался игнорировать или осуждать реакцию на грязнейшее оскорбление, нанесенное журналистом Mtavati – оформившиеся Павлики Морозовы. Инга Григолия, Георгий Таргамадзе, Никанор Мелия, Леван Хабеишвили и другие известные торгаши (в прямом и переносном значении этого слова), от мелких мужчин и мелких женщин это никого не удивляет. То, что среди Морозовых оказалась Саломе Зурабишвили – тоже никого не удивило», — заявил Кобахидзе.
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