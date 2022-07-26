

Мдинарадзе назвал журналистов «дном» и «полезными Кремлю идиотами»



СОВА 26.07.2022 12:35



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе встал на защиту председателя партии, оскорбившего журналистку телеканала Mtavari Arkhi.



По убеждению Мдинарадзе, девушка заслужила грубость, т.к. сама оскорбила Ираклия Кобахидзе. Напомним, последнего попросили прокомментировать слова Давида Арахамия о том, что отец Ираклия Кобахидзе – сотрудник КГБ.



В своей публикации Мдинарадзе назвал журналистов «дном» и «полезными Кремлю идиотами».



«Трудно терпеть ваши ужасные провокации. Простите за чрезмерное преувеличение, но я должен привести вам пример, видимо, иначе вы не понимаете. Если кто-то назвал вас, я не знаю, ужасным словом, если кто-то называл вас свиньей, потом приходит журналист и спрашивает: «Ты свинья?» Вы задаете именно такие вопросы. Это оскорбление или вопрос?



Мне тоже трудно терпеть эти ваши провокации, но я терплю, насколько это возможно, и Ираклий тоже терпит, насколько это возможно. Я удивлен, что он не сказал нечто в десять раз хуже. Вы не задавали вопроса вы грязно оскорбили Ираклия Кобахидзе. Если я сейчас скажу: «Вы полезный Кремлю идиот» — это правильно или нет? Я честно так считаю, и я не говорил этого раньше. Вы, на мой взгляд, полезные Кремлю идиоты.



Если спросить меня, то он еще стерпел. Если бы он не был политиком, я думаю, вы бы услышали бы гораздо более резкие слова, но он политик, и поэтому он вытерпел… Вы ниже дна, вы больше не журналисты», — сказал Мдинарадзе.



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