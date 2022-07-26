

Председатель «Мечты» оскорбил журналистку телеканала Mtavari



СОВА 26.07.2022 12:37



Правящая партия продолжает нападать на журналистов оппозиционных телеканалов. В этот раз жертвой агрессии со стороны председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе стала корреспондент Mtavari Arkhi.



Раздражение Кобахидзе вызвала просьба прокомментировать заявление Давида Арахамия, который сказал, что отец председателя «Мечты» является сотрудником КГБ.



«Арахамия недочеловек. «Кэгэбэшник» ваш отец, вот что я могу сказать. Стыдно, ты потеряла лицо, чего ты дрожишь. Не стыдно тебе? Ты – Давид Арахамия. Так же как Арахамия не мужчина, ты — не женщина. Иди отсюда. Ты потеряла лицо, потеряла себя, политика стоит того? Ты позорная, позорная, тьфу», — заявил председатель правящей партии.



В ответ журналистка попыталась объяснить легитимность вопроса, но со стороны политика вновь последовала агрессия.



«Ты больше не женщина, ты потеряла женское лицо… почисти рот, перед тем как говорить, это позор. Ты потеряла женское лицо, почисти рот. У тебя рот, как у Саакашвили, как ты стала похожа на своего вождя. Похожа на него всем и ртом».



Поступок политика резко осудила президент страны Саломе Зурабишвили. Заявление об этом появилось в ее соцсети.



«Я категорически осуждаю неподобающее поведение г-на Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не подобает нашей стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашему воспитанию», — написала Саломе Зурабишвили в Facebook, добавив, что «Это лишь свидетельствует о политической слабости».





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