

Президент прокомментировала ссору Кобахидзе с журналисткой цитатой из народной поэзии

26.07.2022 12:37

Новости-Грузия



Президент Грузии использовала цитату из народной поэзии, чтобы выразить свое отношение к перепалке между главой правящей партии и журналистом.



«В тысячу оценили человека, в десять тысяч – его воспитание!», написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook и назвала недостойным поведение Ираклия Кобахидзе.



«Категорически осуждаю недостойное поведение господина Ираклия Кобахидзе.



Такое выступление недостойно этой страны, недостойно нашей культуры, недостойно наших традиций, недостойно нашего воспитания! Это показывает прежде всего политическую слабость!», пишет Зурабишвили.



Кобахидзе в нелицеприятных выражениях ответил журналисту оппозиционной телекомпании «Мтавари» Наталье Джахуташвили, которая хотела услышать его мнение по поводу очередного обвинения со стороны депутаты Верховной Рады Украины Давида Арахамия.



Арахамия, который в последнее время часто обменивается с Кобахидзе резкими заявлениями, в интервью «Мтавари» заявил, что Кобахидзе «является сыном кагэбэшника».



После того, как журналист поинтересовалась мнением Кобахидзе на этот счет, политик сказал:



«Вы потеряли лицо, уже не похожи на женщину, вытрите рот, у вас рот, как у Саакашвили, вы во всем стали похожи на своего вождя. Вы потеряли лицо ради «Национального движения», это просто позор. Ты сама как Арахамия, и как он не является мужчиной, так и ты потеряла лицо, и тебя уже нельзя назвать женщиной, вы потеряли лицо из-за «Нацдвижения».



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