

«Коалиция за адвокацию медиа» призвала «Мечту» прекратить поощрять насилие в отношении журналистов

26.07.2022 12:44





«Коалиция за адвокацию медиа» выступила с заявлением и призвала Парламент Грузии изучить заявления Ираклия Кобахидзе в рамках Кодекса этики депутата парламента.



«Коалиция за адвокацию медиа» осуждает нападение Ираклия Кобахидзе на журналиста и призывает правящую партию «Грузинская мечта» принять меры для выполнения своих обязательств в процессе интеграции с Европой, что включает в себя ответственность правительства за улучшение медийной среды в стране:



«Следует отметить, что «Кодекс этики депутата парламента Грузии» ограничивает членов Парламента Грузии от использования некорректной и оскорбительной лексики при общении с гражданами. Также они обязаны не наносить вреда чести и достоинству лиц, с которыми они общаются, при исполнении публичных функций.



Коалиция в очередной раз призывает правящую политическую команду немедленно прекратить поощрять насилие в отношении журналистов, используя сексистские и дискриминационные выражения. Политики в рамках своей приверженности толерантности должны правильно отвечать на такие вопросы, которые могут быть для них неудобными», — говорится в заявлении.



В понедельник, 25 июля, Ираклий Кобахидзе словесно оскорбил журналистку Mtavari Arkhi. Оскорбления последовали после вопроса журналистки о заявлении Давида Арахамия, который сказал, что отец Ираклия Кобахидзе, Гия Кобахидзе является сотрудником КГБ.



«Кагебешник — ваш отец… вы потеряли лицо. Не дрожи, потеряла лицо… потеряла лицо женщины и вытри рот. У тебя рот как у Саакашвили. Стала походить на своего лидера во всем. Вытри рот, это стыдно. Потерять лицо ради Национального движения, позорище… Ты [Давид] Арахамия… Как он не мужчина, так и ты не женщина… Убирайся отсюда сейчас же… Потеряло свое лицо ради Национального движения…», — заявил председатель «Грузинской мечты».





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