

Кобахидзе заявил, что президент Грузии затесалась «в ряды Павликов Морозовых»

26.07.2022 12:46





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе оскорбил журналистку Mtavari Arkhi и называл ее Павликом Морозовым. Он также заявил, что оппозиционные политики, телеведущие, президент Грузии также являются Павликами Морозовыми. А деполяризация возможна только через «депавликатицизацию», которой «Грузинская мечта» уделит «все внимание».



Данные заявления последовали после вопроса журналистки о заявлении Давида Арахамия, который сказал, что отец Ираклия Кобахидзе, Гия Кобахидзе является сотрудником КГБ.



«Кагебешник — ваш отец… вы потеряли лицо. Не дрожи, потеряла лицо… потеряла лицо женщины и вытри рот. У тебя рот как у Саакашвили. Стала походить на своего лидера во всем. Вытри рот, это стыдно. Потерять лицо ради Национального движения, позорище… Ты [Давид] Арахамия… Как он не мужчина, так и ты не женщина… Убирайся отсюда сейчас же… Потеряло свое лицо ради Национального движения…», — заявил председатель «Грузинской мечты».



О сотрудничестве отца Ираклия Кобахидзе, Гии Кобахидзе, с КГБ в интервью Mtavari Arkhi рассказал лидер парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия. По его словам, он не знал, кто такой Ираклий Кобахидзе, а после поиска информации выяснил, что отец Кобахидзе — «кагебешник». Именно в связи с этим журналист задала вопрос Ираклию Кобахидзе.



Вскоре после этого Кобахидзе подвергся критике со стороны оппозиционных политиков, в том числе лидера Нацдвижения Ники Мелия и Левана Хабеишвили. Президент Зурабишвили написала, что категорически осуждает «некомпетентное поведение» Кобахидзе.



«Я категорически осуждаю неподобающее поведение г-на Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашей воспитанности», — написала Саломе Зурабишвили в Facebook. «Это лишь свидетельствует о политической слабости», — отметила президент.



На следующий день, 26 июля, Кобахидзе вместо того, чтобы извиниться, продолжил ту же риторику в Facebook.



Он заявил, что быть активистом «Национального движения» — это значит быть Павликом Морозовым, и все кто поддержал журналистку Mtavari Arkhi также являются Павликами Морозовыми.



«Те, кто пытался вчера проигнорировать грязное оскорбление журналиста Mtavari и отмежевался от ответа на это, также являются состоявшимися Павликами Морозовыми», — написал Кобахидзе.



Он также назвал телеведущих Ингу Григолия и Георгия Таргамадзе, Нику Мелия и Левана Хабеишвили «мелкими женщинами и мужчинами» и «известными торгашами».



«То что Саломе Зурабишвили примешалась к «Морозовым», и это уже ни кого не удивляет», — добавил Кобахидзе.



Наконец, Кобахидзе заявил, что «деполяризации нельзя добиться путем примирения с большевиками и Павликом Морозовым. Грузия усвоила этот урок 100 лет назад».



По словам председателя правящей партии, «деполяризация возможна только через депавликатизацию, которой мы будем уделять все внимание до 2024 года».



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