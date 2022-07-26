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Папуашвили: Часть оппозиции переключилась на проект "технического парламента"


26.07.2022   12:47


«Ясно, что после неудавшегося проекта «технического правительства» радикальная часть оппозиции теперь переключилась на проект «технического парламента», что является попыткой делегитимации избранного народом парламента и опасной игрой с конституционным строем», — заявил на сегодняшнем брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, парламент уже три недели активно работает над 12 приоритетами, определенными Европейским советом. Основные комитеты парламента, которые уже приступили к работе над этими вопросами, это комитеты по юридическим вопросам, правам человека, процедурным вопросам и комитеты по обороне и безопасности, а также Совет по гендерному равенству.

По его словам, в деятельности комитетов и рабочих групп активно участвуют пять из восьми парламентских групп – «Грузинская мечта», «Гирчи», «Европейские социалисты», «Граждане» и «За Грузию», а три парламентские группы отказываются работать в парламентском формате – «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели».

По словам Шалвы Папуашвили, несмотря на советы депутатов Европарламента о том, что большинство и оппозиция должны совместно работать над выполнением рекомендаций, «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» создали свой формат работы и в то же время они анонсируют политическую радикализацию и уличные акции с сентября.

Как заявил Папуашвили, подобное политическое самотворчество разжигает политическую поляризацию и прямо противоречит первому из 12 пунктов, названных Европейским советом — деполяризации.

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